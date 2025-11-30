الطقس: غائم جزئي والحرارة أعلى من معدلها السنوي

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجويّة الفلسطينية ان يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا الى غائم وجافا و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد 30/11/2025: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ،تتهيأ الفرصة تدريجياً خلال ساعات النهار لسقوط امطار متفرقة على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعية والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاثنين 01/12/2025: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ،تبقى الفرصة مهيأه حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 02 /12/2025: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعية والبحر خفيف ارتفاع الموج.