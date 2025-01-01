  1. الرئيسية
شهداء وجرحى في غارات جوية شرق غزة وقصف مدفعي وإطلاق نار وسط وجنوب القطاع

السبت 29 نوفمبر 2025 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 49، ما أسفر عن استشهاد مواطن واصابة خمسة اخرين خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.

واستشهد الشاب عبد الله رزق حماد 20 عاما برصاص مسيرة اسرائيلية ببلدة بينها سهيلا شرق خان يونس فيما اصيب ثلاثة مواطنين ببلدة القرارة المجاورة.

وصباح اليوم السبت أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار والقذائف في بحر مدينة غزة

واستهدف طيران الاحتلال مناطق شرقي مدينة غزة.

وتوقفت أعمال البحث عن جثة جندي اسرائيلي شرق مدينة غزة بعد ايام من العمل نفذتها كتائب القسام برفقة الصليب الأحمر واللجنة الفنية المصرية.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 352 شهيدا و896 مصابا فيما جرى انتشال 605 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69799 شهيدًا 170972 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

