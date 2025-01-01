  1. الرئيسية
غوتيريش: إقامة دولة فلسطينية حق أصيل غير قابل للتنازل..

السبت 29 نوفمبر 2025 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الشعب الفلسطيني يملك الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير، وأن هذه الحقوق انتهكت بشكل لا يصدق خلال العامين الماضيين.​

وفي كلمته أمام اجتماع خاص في نيويورك، في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، شدد غوتيريش على أن إقامة دولة فلسطينية حق أصيل غير قابل للتنازل، ودعا إلى إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية كما أكدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة.​

وأشار الأمين العام لأمم المتحدة إلى تدمير غزة ومقتل عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، ودعا إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الأونروا، والتقدم نحو حل الدولتين على حدود 1967 مع القدس عاصمة مشتركة.

ووصف غوتيريش مقتل الصحفيين والعاملين الإنسانيين بأنه بأعلى معدلات منذ الحرب العالمية الثانية، محذرا من أن العدالة لفلسطين تعني الدفاع عن الحقوق عالميا.​

