  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بلجيكا: مصدومون من إعدام فلسطينيين سلما نفسيهما بجنين

الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا: مصدومون من إعدام فلسطينيين سلما نفسيهما بجنين



بروكسل/سما/

قال نائب رئيس وزراء بلجيكا، وزير الخارجية ماكسيم بريفو، إن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل إلى أعلى مستوى له منذ ما لا يقل عن 20 عاما.

وتابع في منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة: "أدين ذلك بشدة. وأنا عازم على ضمان تنفيذ التدابير التي قررتها الحكومة البلجيكية".

وأدان بريفو إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لفلسطينيين اثنين أعزلَين في جنين بالضفة الغربية مساء الخميس.

وأوضح: "بينما تشن إسرائيل هجوما واسعا جديدا في الشمال، تصدمني المشاهد التي تُظهر جنودا إسرائيليين يطلقون النار بدم بارد على مدنيين اثنين كانا قد سلما نفسيهما، يجب وقف هذا العنف، وإجراء التحقيق فيه، والتصدي له بإجراءات صارمة. فمثل هذه الأفعال تنتهك القانون الدولي".

وأضاف أن هذه الممارسات "من شأنها تقويض تنفيذ الخطة المكونة من 20 بندا الخاصة بغزة، وتهدد بشكل خطير حل الدولتين".

الأكثر قراءة اليوم

«رفح الخضراء» و«غزة جديدة»... ماذا ينتظر القطاع الفلسطيني؟

مصادر عبرية : الاحتلال يستهدف 24 مقاتلا من القسام داخل أنفاق رفح فجر اليوم ..

استشهاد 10 سوريين واصابة 13 جنديا اسرائيليا في اشتباكات مع المقاومة خلال اقتحام قرية "بيت جن" بريف دمشق

موقع "واللا" العبري يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال رئيس أركان حزب الله الطبطبائي

هارتس تكشف عن رسالة سعودية صارمة لإسرائيل.. طالما كان نتنياهو رئيسًا للوزراء فلن يكون هناك تطبيع ..

الحوثيون يرفعون حالة التأهب .. هكذا تم اغتيال الغماري!!

الجيش الإسرائيلي يقول انه عثر على جثث تسعة مقاتلين فلسطينيين استشهدوا أخيرا خلال عمليّاته لتفكيك شبكة الأنفاق في جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

نعيم قاسم: اغتيال إسرائيل الطبطبائي اعتداء سافر وجريمة موصوفة ومن حق حزب الله الردّ وسيحدد التوقيت المناسب

الجيش الإسرائيلي يقول انه عثر على جثث تسعة مقاتلين فلسطينيين استشهدوا أخيرا خلال عمليّاته لتفكيك شبكة الأنفاق في جنوب قطاع غزة

هارتس تكشف عن رسالة سعودية صارمة لإسرائيل.. طالما كان نتنياهو رئيسًا للوزراء فلن يكون هناك تطبيع ..

موقع "واللا" العبري يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال رئيس أركان حزب الله الطبطبائي

مصادر عبرية : الاحتلال يستهدف 24 مقاتلا من القسام داخل أنفاق رفح فجر اليوم ..

الاتصالات الفلسطينية