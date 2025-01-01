  1. الرئيسية
شهيد بقصف الاحتلال شرق خان يونس

الجمعة 28 نوفمبر 2025 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

استشهد مواطن، اليوم الجمعة، إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان ، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت بلدة بني سهيلا، ما أدى إلى استشهاد المواطن عبد الله وجدي رزق حماد.

وقالت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق عدة شرق خان يونس، بالتزامن مع تجدد الغارات الجوية على مدينة رفح، وإطلاق النار من زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ مدينة رفح.

وذكرت أن آليات الاحتلال أطلقت النار شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 352 شهيدا، و896 مصابا، وجرى انتشال 605 جثمانا.

