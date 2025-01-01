رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث ( الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، استشهاد شابين برصاص الاحتلال من مسافة الصفر بعد تسليم نفسهما في حي جبل أبو ظهير بمدينة جنين.

كما عنونت الصحف، تواصل الغارات الجوية والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، التي شنها جيش الاحتلال الذي يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، والرئيس يفتتح المؤتمر العام للشبيبة الفتحاوية المحافظات الشمالية تحت عنوان "من القدس إلى غزة.. صامدون على أرضنا باقون على عهدنا".

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس لشبيبة فتح وكل شباب فلسطين: أنتم رهان المستقبل الرابح وكلنا ثقة بكم

- جنين: الاحتلال يعدم شابين من المسافة صفر

- نيران الاحتلال و"حجارته" تواصل تطويق طوباس وبلداته

- إصابة شاب وهدم غرفة زراعية وتجريف أراض واقتلاع أشجار بالضفة ومستوطنون يحرقون مسجدا في بديا

- رئيس الوزراء يطلع وفدا برلمانيا إيطاليا على آخر التطورات السياسية والميدانية

- دول أوروبية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة وعلى إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي

- المتطرف بن غفير يدعم جنود الاحتلال الذين أعدموا الشابين في جنين!

- فريدريك يؤكد استمرار الاحتلال في التدمير والهدم بمخيمات شمال الضفة

- "الخارجية": إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة هو استمرار لمسار العدالة

* "الأيام":

- جنود الاحتلال يعدمون شابين بعد استسلامهما في جنين

- الرئيس: شعبنا سيرفض أي محاولة للقفز عن دور منظمة التحرير والسلطة

- أربع دول أوروبية تحث إسرائيل على وقف عنف المستوطنين

- غارات وعمليات نسف في غزة ورفح وخان يونس

- "العفو الدولية": على العالم ألا ينخدع إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة في غزة

- الاحتلال يهدم ويجرف ويقتلع أشجارا ويهجر عائلتين بدويتين من أريحا

- رسميا: إسبانيا ستقاطع مسابقة "يوروفيجن" إذا شاركت إسرائيل

- توقعات بفتح معبر الكرامة لشحن البضائع بعد غد

* "القدس":

- إعدام شابين بعد اعتقالهما في جنين

- 25 مصابا و162 معتقلا في طوباس

- سلسلة غارات مكثفة على قطاع غزة

- الرئيس: وافقنا على خطة ترمب من أجل إيقاف الإبادة

- أعضاء كنيست يطالبون بجولة في غزة تمهد لاستئناف الاستيطان

- 4 دول أوروبية تدعو لوقف اعتداءات المستوطنين

- مباحثات مستمرة لإنهاء أزمة العالقين في أنفاق رفح