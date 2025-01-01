  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الذهب يرتفع ويواصل مكاسبه للشهر الرابع

الجمعة 28 نوفمبر 2025 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يرتفع ويواصل مكاسبه للشهر الرابع



وكالات - سما-

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة، وظل المعدن الأصفر على مسار تسجيل مكاسب شهرية للمرّة الرابعة على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار وتفاؤل المستثمرين بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في كانون الأول المقبل.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 4189.61 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني، ومتجها لتحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 3%، كما يستعد الذهب لإنهاء الشهر بارتفاع قدره 3.9%.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية لشهر كانون الأول بنسبة 0.5% لتسجّل 4221.30 دولار للأوقية، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.4% إلى 54.18 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1634.82 دولار، محققين مكاسب أسبوعية قدرها 7.4%. أما البلاديوم فقد تراجع 0.6% إلى 1428.62 دولار، لكنه لا يزال على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%.

الأكثر قراءة اليوم

هكذا تُعرقل إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

خلال اتصال مع الشيخ..وزير خارجية مصر : الترتيبات الأمنية في قطاع غزة تتسم بطابع مؤقت تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية

«رفح الخضراء» و«غزة جديدة»... ماذا ينتظر القطاع الفلسطيني؟

الاحتلال ينسف مربع سكني وسط القطاع والقسام تستأنف البحث عن جثة اسرائيلي

استشهاد 10 سوريين واصابة 13 جنديا اسرائيليا في اشتباكات مع المقاومة خلال اقتحام قرية "بيت جن" بريف دمشق

مصادر عبرية : الاحتلال يستهدف 24 مقاتلا من القسام داخل أنفاق رفح فجر اليوم ..

وزيرة إسرائيلية: "حان وقت إنهاء وهم أوسلو وتفكيك أجهزة الأمن الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

مصادر عبرية : الاحتلال يستهدف 24 مقاتلا من القسام داخل أنفاق رفح فجر اليوم ..

استشهاد 10 سوريين واصابة 13 جنديا اسرائيليا في اشتباكات مع المقاومة خلال اقتحام قرية "بيت جن" بريف دمشق

IMG_2716

«رفح الخضراء» و«غزة جديدة»... ماذا ينتظر القطاع الفلسطيني؟

الجيش الإسرائيلي يعلن عن اغتيال 3 مسلحين فلسطينيين في جنين

خلال اتصال مع الشيخ..وزير خارجية مصر : الترتيبات الأمنية في قطاع غزة تتسم بطابع مؤقت تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية