نتنياهو يقرر اعادة فتح جسر البضائع بعد شهرين من اغلاقه..

الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استئناف عمل الجسر لإدخال البضائع، بعد شهرين من إغلاقه إثر عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة اردني أسفرت عن مقتل جنديين .

ومن المتوقع أن يعود المحطة التي وقعت فيها العملية في سبتمبر/أيلول إلى العمل، ومن المتوقع استئناف دخول البضائع والشحنات في الأيام المقبلة، ربما يوم الأحد.

وأشار مسؤولون أمنيون إلى أنه سيتم إعادة فتح المعبر أمام حركة البضائع والشحن التي لا تتطلب دخول مركز التفتيش الجمركي.

وجاءت الموافقة على فتح المعبر بعد أن تلقى مجلس الأمن والقيادة السياسية التوصيات المناسبة بهذا الشأن، وأصدرت التعليمات بالاستعداد لذلك مع الحفاظ على مستوى أمني مناسب.

وأكد مكتب رئيس الوزراء القرار، وأوضح أن كافة العمليات على المعبر ستتم مع الحفاظ على مستوى أمني مرتفع.

