مصادر عبرية : الاحتلال يستهدف 24 مقاتلا من القسام داخل أنفاق رفح فجر اليوم ..

الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

نفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي تخضع لسيطرة جيش الاحتلال.

وأشارت التقديرات الأولية إلى استهداف جوي لمجموعة من ٢٤ من عناصر حماس كانوا يتواجدون في عمق الأرض برفح.

ونشر جيش الاحتلال على مدى الايام الماضية فديوهات توثق قتل او اعتقال عناصر من القسام كانوا محاصرين في أنفاق رفح.

وواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٤٨ وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة فيما قامت طائرات مروحية بإطلاق النار.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار والقذائف في بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ومقابل بحر النصيرات وسط القطاع.

وفي وقت سابق من مساء الخميس اصيب مواطن في مواصي رفح اثر اطلاق نار من جنود الاحتلال.

وشرق مدينة غزة أطلق جنود الاحتلال النار عدة مرات.

وتواصل كتائب القسام برفقة الصليب الأحمر البحث عن جثة جندي اسرائيلي شرق مدينة غزة.

الاحصائيات

ووصل الى مشافي وزارة الصحة ١٤ شهيد منهم خمسة جدد وتسعة انتشال خلال ٢٤ ساعة.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): بلغ إجمالي الشهداء: ٣٥٢ شهيد و ٨٩٦ مصاب فيما جرى انتشال ٦٠٥ جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٩٧٩٩ شهيدًا ١٧٠٩٧٢ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

