الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 9 سوريين واصابة 13 جنديا اسرائيليا في اشتباكات مع المقاومة خلال اقتحام قرية "بيت جن" بريف دمشق



القدس المحتلة/سما/

استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون يوم الجمعة، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة في ريف دمشق بسوريا بعد توغل للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام سورية باستشهاد 9 من السكان، وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة "بيت جن" في ريف دمشق.

وأضافت المصادر، أن المروحيات الإسرائيلية قصفت البلدة بالتزامن مع التوغل البري لقوات إسرائيلية في البلدة.

وقال جيش الاحتلال ان 13 جنديا أصيبوا بجراح بينهم ثلاثة بحالة الخطر الشديد في اشتباك مع مسلحين نصبوا كميناً للقوات المتوغلة بالمنطقة.

وذكرت المصادر الإعلامية، أن القوات الإسرائيلية توغلت في البلدة وقصفت بالمدفعية أطراف المدينة في وقت حلق فيه الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المنطقة.

وذكرت هيئة البث الرسمية العبرية، أن الجيش الإسرائيلي استخدم المدفعية والطائرات المسيّرة خلال الاشتباكات، قبل أن ينسحب إلى أطراف البلدة بعد نحو ساعتين.

