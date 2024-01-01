  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

«العفو الدولية»: إسرائيل «تواصل ارتكاب إبادة جماعية» في غزة

الخميس 27 نوفمبر 2025 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
«العفو الدولية»: إسرائيل «تواصل ارتكاب إبادة جماعية» في غزة



وكالات / سما/

أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس أن «إسرائيل تواصل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة دون توقف رغم وقف إطلاق النار» الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول).

ولطالما رفضت إسرائيل، وبشدة، اتهامات من هذا النوع واعتبرتها «كاذبة» أو «معادية للسامية»، وحتى «مختلقة بالكامل»، سواء كانت صادرة عن منظمة العفو الدولية أو منظمات حقوقية أخرى، أو من خبراء الأمم المتحدة، أو حتى بعض الدول مثل جنوب أفريقيا التي لاحقتها أمام محكمة العدل الدولية.

وبعد مرور أكثر من عامين على الحرب بين إسرائيل و«حماس»، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تحت ضغوط أميركية.

وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً استند إلى شهادات عديدة لسكان غزة وعدة دراسات دولية، بما في ذلك من الأمم المتحدة، خَلُصَ إلى أن «إسرائيل تفرض قيوداً شديدة على دخول المواد الغذائية واستعادة الخدمات الأساسية اللازمة لبقاء السكان المدنيين».

 

وبحسب التقرير، فإن «تقديم المساعدة المحدودة لبعض الأشخاص لا يعني أن الإبادة الجماعية قد انتهت، ولا أن نية إسرائيل قد تغيّرت»، وذلك في إشارة إلى دخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشار التقرير أيضاً إلى التهجير القسري للسكان ونقص التصاريح للإجلاءات الطبية كأدلة أخرى، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، على أن إبادة جماعية تجري في قطاع غزة.

ويذكر التقرير أيضاً النزوح القسري للسكان، بالإضافة إلى القيود على السماح بالإجلاءات الطبية، كأدلة على أن الإبادة الجماعية مستمرة في غزة، وفق المنظمة.

ونتج عن الحرب دمار هائل في القطاع شمل مسح أحياء بكاملها وتدميراً للبنية التحتية وغيرها.

وأشارت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في البيان المرافق للتقرير إلى أن «وقف إطلاق النار قد يعطي انطباعاً وهمياً خطيراً بأن الحياة تعود إلى طبيعتها بالنسبة للناس الذين يعيشون في غزة».

وأضافت: «لكن يجب على العالم ألا ينخدع»، معتبرة أن «الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لم تنتهِ».

واتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن أول جدول زمني أميركي لنزع سلاح حماس ونشر قوات دولية في غزة

تيتو عصفورة .. من هو المرشح الرئاسي الفلسطيني الذي يدعمه ترامب؟

ما الذي يحدث بعد الموت؟.. عالمة فيزياء تطرح نظرية ثورية

وفاة الاعلامية المصرية هبة الزياد بشكل مفاجئ

الكشف عن مقترح إسرائيلي لمقاتلي النفق برفح ..تسليم انفسهم والافراج عنهم لاحقاً..

خلال اتصال مع الشيخ..وزير خارجية مصر : الترتيبات الأمنية في قطاع غزة تتسم بطابع مؤقت تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية

الإعلامي الاميركي الشهير تاكر كارلسون: نتنياهو العدو الرئيسي للحضارة الغربية

الأخبار الرئيسية

IMG_2716

«رفح الخضراء» و«غزة جديدة»... ماذا ينتظر القطاع الفلسطيني؟

الجيش الإسرائيلي يعلن عن اغتيال 3 مسلحين فلسطينيين في جنين

خلال اتصال مع الشيخ..وزير خارجية مصر : الترتيبات الأمنية في قطاع غزة تتسم بطابع مؤقت تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية

هكذا تُعرقل إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ترامب ونتنياهو نسّقا اغتيال الطبطبائيّ.. الاحتلال يستعِّد لجولةٍ جديدةٍ من الحرب القصيرة ضدّ حزب الله لفشل الحكومة والجيش بنزع سلاحه..

الاتصالات الفلسطينية