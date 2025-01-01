بيان أوروبي مشترك يدعو إسرائيل لـ "الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين"

بروكسل/وكالات/

أصدر وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا بيانًا مشتركًا، اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر، دعوا فيه إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأكد البيان على ضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها، مع إشارة خاصة إلى التنديد الشديد بالزيادة الهائلة في عنف المستوطنين بالضفة الغربية.

وقد صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، بأن الدول الأربع "تستنكر بشدة الزيادة الهائلة في عنف المستوطنين بالضفة الغربية"، مؤكدةً دعوة تلك الدول لتل أبيب للتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.