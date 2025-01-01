جيش الاحتلال يفتح تحقيقاً في إعدام ميداني لشابين في جنين

جنين/سما/

أعدمت قوّات جيش الاحتلال الإسرائيليّ، يوم الخميس، شابّين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، عقب تسليم نفسيهما إلى قوّاتها، وفيما كانا غير مسلّحين، بل إنّهما أكّدا ذلك، بحسب توثيقات أظهرت الجريمة، إذ خرجا رافعين لأيديهما، كما انهما رفعا ملابسهما للكشف عن أنهما لا يحملان أيّ شيء من شأنه تهديد عناصر الاحتلال.

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن عناصره أطلقت النار على شخصين في مدينة جنين وأعدمتهما بعد أن سلّما نفسيهما لقواته عقب خروجهما من منزل كان محاصرًا في وقت سابق يوم الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلتها وسائل الإعلام، إعدام قوات الاحتلال اشلابين بإطلاق الرصاص من مسافة صفر، عقب تفتيشهما عند خروجهما من داخل أحد المخازن التجارية.

وكانت مصادر محلية قالت إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت الحي وداهمت أحد المنازل تبعتها تعزيزات عسكرية إلى الحي الواقع في محيط مخيم جنين

وسارع جيش الاحتلال الإسرائيليّ إلى إصدار بيان، أقرّ من خلاله بأن عناصره أطلقت النار على شخصين بجنين، سلّما نفسيهما لقوّاته عقب خروجهما من منزل كان محاصرا، كما ادّعى أن الجريمة قيد التحقيق.

وقبل ذلك، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال وقوات خاصة "مستعربون"، حاصرت منزلا وأطلقت الرصاص الحي تجاهه والرصاص الثقيل من الطائرات الحربية، فيما هدمت جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال باب المخزن الرئيسي في المنزل، وأجبرت شابين على الخروج منه.