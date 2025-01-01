مستوطنون يُضرمون النار في مسجد الفلاح شمال بديا غرب سلفيت

القدس المحتلة/سما/

أضرم مستوطنون، اليوم الخميس، النار في أجزاء من مسجد الفلاح الواقع في الجهة الشمالية لبلدة بديا غرب سلفيت، مما أدى إلى حدوث أضرار في السجاد وأجزاء من الجدران الداخلية.

ووفق إفادات عدد من أهالي البلدة، فقد اقتحم المستوطنون أطراف بديا من الجهة الشمالية حيث يقع المسجد، وقاموا بإشعال النيران داخله قبل أن يلوذوا بالفرار، في اعتداء جديد يستهدف المقدسات والممتلكات الفلسطينية.

وأشار المواطنون إلى أن هذا الاعتداء يأتي بعد أيام قليلة فقط من إقدام المستوطنين على إحراق مسجد في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت خلال الشهر الجاري، ما يعكس تصاعد وتيرة الاعتداءات بحق الأماكن الدينية، ويُظهر العقلية المتطرفة التي تنتهجها سلطات الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء شعبنا ودور العبادة .