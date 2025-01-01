  1. الرئيسية
مستوطنون يُضرمون النار في مسجد الفلاح شمال بديا غرب سلفيت

الخميس 27 نوفمبر 2025 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يُضرمون النار في مسجد الفلاح شمال بديا غرب سلفيت



القدس المحتلة/سما/

أضرم مستوطنون، اليوم الخميس، النار في أجزاء من مسجد الفلاح الواقع في الجهة الشمالية لبلدة بديا غرب سلفيت، مما أدى إلى حدوث أضرار في السجاد وأجزاء من الجدران الداخلية.

ووفق إفادات عدد من أهالي البلدة، فقد اقتحم المستوطنون أطراف بديا من الجهة الشمالية حيث يقع المسجد، وقاموا بإشعال النيران داخله قبل أن يلوذوا بالفرار، في اعتداء جديد يستهدف المقدسات والممتلكات الفلسطينية.

وأشار المواطنون إلى أن هذا الاعتداء يأتي بعد أيام قليلة فقط من إقدام المستوطنين على إحراق مسجد في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت خلال الشهر الجاري، ما يعكس تصاعد وتيرة الاعتداءات بحق الأماكن الدينية، ويُظهر العقلية المتطرفة التي تنتهجها سلطات الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء شعبنا ودور العبادة .

