خلال اتصال مع الشيخ..وزير خارجية مصر : الترتيبات الأمنية في قطاع غزة تتسم بطابع مؤقت تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يوم الخميس، أن الترتيبات الأمنية في قطاع غزة يجب أن تتسم بالطابع المؤقت والانتقالي تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة كافة أدوار الحوكمة والأمن، وفقا لمبدأ الاتصال الجغرافي بين الضفة الغربية والقطاع.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير عبد العاطي يوم الخميس، مع حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، في إطار التنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتصعيد المتزايد في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية في بيان صحافي، إن الوزير عبد العاطي أكد ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على إطلاق مسار سياسي قائم على المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين، وذلك تجسيداً لكافة ركائز ونتائج قمة شرم الشيخ للسلام.

وأضاف المتحدث أن الجانبين تناولا اعتماد مجلس الأمن للقرار 2803 المتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، بما في ذلك دعم الترتيبات المطروحة اتصالا بتدشين القوة الدولية للاستقرار، للقيام بدورها في مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات علي النحو المأمول.

كما أكد عبد العاطي خلال الاتصال على أهمية مواصلة التنسيق بشأن المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية بقطاع غزة، وسبل حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان تنفيذ خطط إعادة الإعمار بكفاءة وفاعلية.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة دعما للحقوق الفلسطينية وجهود تحقيق السلام الدائم والعادل في الأراضي المحتلة.