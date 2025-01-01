  1. الرئيسية
حزب الله: سلاح المقاومة باقٍ ما دام هناك عدوان إسرائيلي

الخميس 27 نوفمبر 2025 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار التابع لـ"حزب الله، اليوم الخميس، على أن "سلاح المقاومة باقٍ ما دام هناك عدو إسرائيلي يحتل أرضا وينتهك مقدسات وحرمات".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس، عن النائب عمار، أن "هذا السلاح باق طالما أن هذا الاحتلال لم يستسلم للقرارات والمواثيق الدولية ولآخر اتفاقية متعلقة في الحرب على لبنان، بحيث أنه ينسحب من النقاط السبع وليس الخمس، ويعيد الأسرى، ويوقف كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات برا وبحرا وجوا".

وقال عمار: "على الرغم من تداول الدول علينا بالمؤامرات والمكائد وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وأذنابها وربيبتها إسرائيل وحلفائها، إلا أنهم خسئوا، ولم ولن يستطيعوا إطفاء هذه الشمعة".

وأضاف النائب اللبناني: "إن البعض في لبنان يحرّضون بشكل مباشر على المقاومة، ويستهدفون مكونا أساسيا من مكونات هذا البلد، لا سيما وأننا نتعايش تحت سقف واحد وفي بلد واحد، وليس بيننا وبينهم أي تاريخ من الخصومة على مستوى الميدان، وهم يعلمون ذلك، وإنما الشرارة أول ما كانت تشتعل وتستعر، كانت منهم، ولذا عليهم أن يدعوا هذا الأمر وشأنه".

وتساءل للحكومة اللبنانية: "عن أي مفاوضات تتحدثون، وأنتم ما زلتم تعانون تملّص الاحتلال الإسرائيلي في أقرب مرحلة من اتفاقية وقف الأعمال العدوانية التي مر عليها سنة، وهو من حيث التاريخ، فإن تاريخه مليء بالمجازر، وما زال يحتل الأرض حتى الآن".

