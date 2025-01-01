  1. الرئيسية
الاحتلال ينسف مربع سكني وسط القطاع والقسام تستأنف البحث عن جثة اسرائيلي

الخميس 27 نوفمبر 2025 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

استأنفت فرق من الصليب الأحمر الدولي وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عمليات البحث عن جثة جندي اسرائيلي بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

ودخلت آليات تتبع للجنة المصرية للمساعدة في ازالة الركام بالمكان.

وكانت الفرق بحثت لأربع ايام قبل توقفها بسبب الأمطار.

وتبقى في قطاع غزة جثتان لجندي اسرائيلي وعامل تايلاندي.

وفي سياق متصل جدد جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار .

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف وراء الخط الأصفر شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وادى القصف المدفعي إلى إصابة مواطن شرق دير البلح وسط القطاع بشظايا قذيفة مدفعية.

