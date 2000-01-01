ساندرز يطالب بتحرك أميركي عاجل لضمان وصول المساعدات إلى غزة

غزة/سما/

أطلق السيناتور الأميركي بيرني ساندرز أمس الأربعاء نداء عاجلا، وطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بالضغط على إسرائيل من أجل السماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية كاملة إلى غزة مع تدهور الظروف المناخية في فصل الشتاء.

وأشار ساندرز في بيان نشره على منصة إكس إلى أن أكثر من مليون فلسطيني نازح يفتقرون إلى المأوى والإمدادات الأساسية، في ظل تدمير 92% من المساكن، في حين تواصل حكومة بنيامين نتنياهو تقييد دخول الخيام وغيرها من المساعدات إلى غزة -بما في ذلك الغذاء- في انتهاك لوقف إطلاق النار.

ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، لا يزال نحو 1.5 مليون فلسطيني نازحين في أنحاء القطاع يعيشون في ظروف كارثية مع وصول محدود للغاية إلى الاحتياجات الأساسية والخدمات الحيوية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر.

وتقدّر السلطات الفلسطينية أن غزة بحاجة إلى ما يقارب 300 ألف خيمة ووحدات سكنية مسبقة الصنع، لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للمأوى بعد الدمار الواسع للبنية التحتية خلال عامين من القصف المتواصل.

وتستمر الأزمة الإنسانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي نص بشكل واضح على إعادة فتح المعابر والسماح بدخول مواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والمنازل المتنقلة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل لم تف بهذه الالتزامات رغم المناشدات المتكررة، وتفاقم هذه التطورات الحصيلة المدمرة للصراع الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عما يقارب 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، وفقا للسلطات الصحية المحلية، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.