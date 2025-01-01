  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أستراليا تصنف الحرس الثوري منظمة إرهابية وتطرد السفير الإيراني

الخميس 27 نوفمبر 2025 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أستراليا تصنف الحرس الثوري منظمة إرهابية وتطرد السفير الإيراني



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الخميس، أن بلادها أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بعد تقييم استخباراتي خلص إلى وقوفه خلف هجمات معادية للسامية داخل أستراليا.

ويأتي هذا التطور بعد اتهام كانبرا لطهران بتدبير هجومين أُضرمت فيهما النيران عمدا في موقعين يهوديين بمدينتي سيدني وملبورن في أغسطس/آب الماضي.

ونتيجة لذلك، منحت الحكومة الأسترالية السفير الإيراني وثلاثة دبلوماسيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، في أول عملية طرد لسفير منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، كانت أستراليا قد طردت السفير الإيراني أحمد صادقي، وسحبت سفيرها من طهران وعلّقت عمل سفارتها، متهمة إيران بالضلوع في الهجومين.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أن الاستخبارات توصلت إلى “نتيجة مقلقة للغاية” تشير إلى تورط إيران في هذه الاعتداءات.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران تدرس الرد على الخطوات الأسترالية، مؤكداً أن أي إجراء غير لائق على المستوى الدبلوماسي سيُقابَل برد مماثل.

واعتبر أن القرار جاء "متأثرا بتطورات داخلية أسترالية"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تطالب كانبرا باتخاذ موقف من الحرب على غزة.

الأكثر قراءة اليوم

في اجتماعات القاهرة.. مقترح جديد بشأن "سلاح حماس

ضابط إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن مقاتلي حركة حماس في رفح.. "لا يستسلمون"

صدق او لا تصدق : آيفون 17 مطلي بالذهب في غزة .. الاحتلال يهندس المشهد المعيشي بالقطاع

تقرير عبري : لقاء ترامب وبن سلمان شهد توترًا والسبب اسرائيل ..

معبر الكرامة : إسرائيل تعلن تسهيلات لدخول الأسمنت فقط وتمنع منتجات فلسطين من التصدير

بضغط أميركي ..الجيش الاسرائيلي يستعد لإزالة الأنقاض في رفح وإقامة "غزة الجديدة"

الجيش الاسرائيلي : حماس تستعيد قبضتها على غزة وتعيد تشغيل مؤسساتها

الأخبار الرئيسية

الكشف عن مقترح إسرائيلي لمقاتلي النفق برفح ..تسليم انفسهم والافراج عنهم لاحقاً..

الإعلامي الاميركي الشهير تاكر كارلسون: نتنياهو العدو الرئيسي للحضارة الغربية

شهداء وجرحى في قصف جوي على رفح وغزة ومدفعي بخان يونس والوسطى

بضغط أميركي ..الجيش الاسرائيلي يستعد لإزالة الأنقاض في رفح وإقامة "غزة الجديدة"

معبر الكرامة : إسرائيل تعلن تسهيلات لدخول الأسمنت فقط وتمنع منتجات فلسطين من التصدير

الاتصالات الفلسطينية