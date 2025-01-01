  1. الرئيسية
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قباطية

الخميس 27 نوفمبر 2025 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنين/سما/

استشهد مساء الأربعاء، شاب إثر إصابته برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت وزارة الصحة إن الشاب أسامة كميل (20 عاماً) استشهد متأثراً بإصابته مساء اليوم برصاص الاحتلال في بلدة قباطية.

وكانت مصادر محلية أكدت أن شاباً أصيب برصاص الاحتلال في البطن خلال تواجده في منطقة المقاهي في قباطية، وجرى نقلة الى المستشفى، ليعلن عن استشهاده. 

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قباطية في وقت سابق من مساء اليوم ونشرت الفرق الراجلة في الشوارع، وفرق القناصة، وأطلقت الرصاص الحي وداهمت منزلاً وفتشته. 

وباستشهاد كميل يرتفع عدد شهداء محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون ثاني يناير الماضي الى 57 شهيد.

