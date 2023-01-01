الجامعة العربية ووزراء الإعلام العرب يكرمون الوزير عساف تقديرا للمكانة المهمة التي وصل إليها الإعلام الرسمي

القاهرة /سما/

كرم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الإعلام العرب، المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وذلك للمكانة المهمة التي وصل إليها الإعلام الرسمي الفلسطيني، ولإسهاماته ومبادراته في تعزيز العمل العربي المشترك، وخاصة في مجال الإعلام.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ 55، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة سوريا، حيث قام بتكريمه كل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن بداح المطيري، ووزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، والأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالجامعة العربية السفير أحمد خطابي.

بدوره، أهدى الوزير عساف هذا التكريم لشهداء شعبنا، خاصة الصحفيين منهم "فرسان الحقيقة"، الذين دفعوا حياتهم ثمن إيصال رسالة شعبنا إلى العالم، والذين استشهد منهم 260 صحفيا منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في العام 2023.

وأكد الوزير عساف، الاستمرار بالعمل للارتقاء بالرسالة الإعلامية الفلسطينية، لتكون أكثر تأثيرا في الرأي العام.

وشدد على أن ما يحدث من جرائم وترويع ضد الصحفيين الفلسطينيين، هو استهداف ممنهج بدأ مع بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأن هذه الممارسات من القتل والاعتقال، وقصف مقراتنا والمنع من العمل، لن تثني الصحفي الفلسطيني عن القيام بواجبة المقدس تجاه شعبة وقضيته الوطنية.

وأعرب الوزير عساف عن تقديره لكافة المؤسسات الإعلامية الوطنية الرسمية والخاصة، وللعاملين فيها داخل فلسطين وخارجها، مثمنا تضحياتهم وشجاعتهم بالرغم من كل هذا الاستهداف والترهيب.

وتقدم بالشكر للأمين العام للجامعة العربية، والوزراء العرب، ولقطاع الإعلام في الجامعة العربية على هذا التكريم، معتبرا إياه تكريما لفلسطين وشعبها الصامد، ولشهداء شعبنا وخاصة الصحفيين منهم.