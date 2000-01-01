  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس” تتهم إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار “بشكل فاضح” وإعدام مقاتليها في رفح بدم بارد

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس” تتهم إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار “بشكل فاضح” وإعدام مقاتليها في رفح بدم بارد



غزة/سما/

قالت حركة “حماس”، الأربعاء، إن ملاحقة الجيش الإسرائيلي لمقاتليها المحاصرين داخل أنفاق في رفح جنوبي قطاع غزة، تمثل جريمة وحشية وخرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار.

 

وأكدت الحركة أنها بذلت جهودا كبيرة وقدمت مبادرات لمعالجة القضية، إلا أن إسرائيل نسفتها.
جاء ذلك في بيان تعقيبا على إعلان الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، قتل 4 فلسطينيين من بين 6 قال إنه استهدفهم بدعوى خروجهم “من مسار نفق” داخل منطقة بمدينة رفح، التي لا يزال يحتلها.
وأضافت حماس، أن الجريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال عبر ملاحقة وتصفية واعتقال مقاتليها المحاصَرين في أنفاق رفح “تعد خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودليلا دامغًا على المحاولات المستمرة لتقويض هذا الاتفاق وتدميره”.
وأوضحت أنها بذلت جهودا كبيرة طوال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع مختلف القيادات السياسية والوسطاء لحل مشكلة المقاتلين وعودتهم إلى بيوتهم.

 

وتابعت: “قدمنا أفكارا وآليات محدّدة لمعالجة هذه المشكلة، في تواصل كامل مع الوسطاء والإدارة الأمريكية، بصفتها أحد ضامني اتفاق وقف إطلاق النار، غير أن الاحتلال نسف كل هذه الجهود”.
وأكدت حماس، أن “الاحتلال غلّب لغة القتل والإجرام والملاحقة والاعتقال، في إجهاض لجهود الوسطاء الذين بذلوا جهدا كبيرا مع مختلف الأطراف الدولية لوضع حد لمعاناة هؤلاء المقاتلين الأبطال”.

الأكثر قراءة اليوم

في اجتماعات القاهرة.. مقترح جديد بشأن "سلاح حماس

مصادر : «حماس» تدرس مقترحاً بالتحول إلى حزب سياسي والمشاركة في منظمة التحرير ..

ضابط إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن مقاتلي حركة حماس في رفح.. "لا يستسلمون"

صدق او لا تصدق : آيفون 17 مطلي بالذهب في غزة .. الاحتلال يهندس المشهد المعيشي بالقطاع

تقرير عبري : لقاء ترامب وبن سلمان شهد توترًا والسبب اسرائيل ..

الجيش الاسرائيلي : حماس تستعيد قبضتها على غزة وتعيد تشغيل مؤسساتها

الأمن القوميّ الاسرائيلي : خيبر مداه 2000 كم.. صواريخ (كروز) الإيرانيّة تُشكّل تهديدًا كبيرًا

الأخبار الرئيسية

بضغط أميركي ..الجيش الاسرائيلي يستعد لإزالة الأنقاض في رفح وإقامة "غزة الجديدة"

معبر الكرامة : إسرائيل تعلن تسهيلات لدخول الأسمنت فقط وتمنع منتجات فلسطين من التصدير

بعد فشل استخباري.. إسرائيل تراقب بواسطة الذكاء الاصطناعي حسابات جنودها على منصات التواصل

IMG_2694

الأمن القوميّ الاسرائيلي : خيبر مداه 2000 كم.. صواريخ (كروز) الإيرانيّة تُشكّل تهديدًا كبيرًا

شهيدان جراء غارات للاحتلال على قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية