تصريحات مستشار خامنئي حول نزع سلاح “حزب الله” تثير غضبا في لبنان..

سما / وكالات /



رد كل من وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي ورئيس حزب “القوات” اللبنانية سمير جعجع، على تصريحات علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، بخصوص لبنان و”حزب الله”.

وفي التفاصيل، قال ولايتي، في تصريح لوكالة “تسنيم”، إن إسرائيل “لم تلتزم بتعهداتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وإن خروقاتها المتكررة واعتداءاتها المتجددة على لبنان تُثبت مرة أخرى أنها لا تلتزم بأيّ من القوانين الدولية”.

وأشار إلى أن اغتيال القيادي في “حزب الله” هيثم الطباطبائي، “نُفذ بانتهاكٍ لسيادة لبنان، وأن الكيان الصهيوني يحاول من خلال استهداف قادة حزب الله تحقيق أهدافه غير المشروعة عبر بث الرعب والخوف، إلا أنّ لبنان أثبت صموده في وجه هذه الممارسات”.

وأضاف ولايتي أن “خرق الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار أظهر للجميع النتائج الكارثية لنزع سلاح حزب الله بالنسبة للبنان”، لافتا إلى أن “إيران دعمت وستواصل دعم حزب الله وجبهة المقاومة”.

وأكد مستشار خامنئي أن “حزب الله كان مرارا سندا ومنقذا للشعب اللبناني، ووضع حدا لتجاوزات الاحتلال الصهيوني”، مشددا على أن “شراسة هذا الكيان في القتل ونهب أراضي الآخرين تجعل وجود حزب الله اليوم أكثر ضرورة للبنان من الماء والخبز”.

وختم ولايتي قائلا إن مواقف وتصريحات المسؤولين اللبنانيين تشير إلى أنّ حكومة لبنان أدركت هذه الحقيقة، كما أدركت بطلان مزاعم نتنياهو.

وردا على ذلك، كتب وزير الخارجية يوسف رجي، عبر حسابه على مصنة “إكس”: “عزيزي وزير الخارجية الايراني كنت فعلا أرغب بتصديق ما تفضلّتم به من أنّ إيران لا تتدخّل بشؤون لبنان الداخلية، إلى أن خرج علينا مستشار مُرشدكم الأعلى ليرشدنا إلى ما هو مهمّ في لبنان وحذّرنا من عواقب نزع سلاح حزب الله”.

وأضاف رجي: “وهنا أوضح ما يلي: ما هو أهمّ من الماء والخبز بالنسبة إلينا هي سيادتنا وحريتنا واستقلال قرارنا الداخلي بعيدا عن الشعارات الايديولوجية والسياقات الاقليمية العابرة للحدود التي دمّرت بلدنا، ولا زالت تمعن في أخذنا نحو الخراب”.

يشار إلى أن وزير الخارجية اللبناني كان قد قال خلال ظهروه ببرنامج “صار الوقت”: “الموضوع اليوم “سياسي” ، مطلوب من الحكومة اللبنانية موقف من تصريحات مسؤولي حزب الله”، معتبرا أن “الحرس الثوري الايراني يسيطر على قرار حزب الله العسكري”.

وأضاف رجي: “لا محرّمات” في المفاوضات لمصلحة شعبي، وأنا أناشد وزير خارجية إيران للقائه في بلد محايد للتفاوض.. إذا عندك مشكلة مع حدا – بتفاوض معو، أنا شخصيا مع كل ما يقرره مجلس الوزراء.. حتى في موضوع التفاوض مع الدول الأخرى بما فيها إسرائيل”. ورأى رجي أن “حزب الله غامر بلبنان في حرب غزة وأوصلنا إلى الكارثة”.

وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: “صديقي العزيز وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي دعاني في مقابلة مع قناة “MTVLebanon” إلى إجراء التفاوض. نحن لا نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان لكننا نرحّب بأي حوار بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان، ولا حاجة لبلد ثالث”، متابعا: “أدعو زميلي يوسف لزيارة طهران، وأنا مستعد أيضا لزيارة بيروت بكل سرور إذا تلقيت دعوة رسمية لذلك”.

هذا ورد رئيس حزب القوات اللّبنانيّة سمير جعجع عبر حسابه على “إكس” على تصريحات ولايتي أيضا، وكتب: “سيد خامنئي ومستشاره العزيز، لو أنكما تهتمان بشؤون الإيرانيين وشجونهم لكان ذلك أفضل لنا جميعا. فلبنان دولة مستقلة لها دستورها، وتحكمها سلطة لبنانية منتخبة شعبيا وديمقراطيا، ولا يحق لكم التدخل في شؤونها. ويا ليت الشعب الإيراني ينعم بما ينعم به الشعب اللبناني، عندما لا تتدخلون في شؤونه”.