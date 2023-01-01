  1. الرئيسية
الصحة العالمية تعلن إجلاء 33 مريضا من غزة إلى الأردن

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إجلاء 33 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أوضح فيها إجلاء 33 مريضاً و109 مرافقين، أمس الثلاثاء.

وأشار غيبريسوس إلى أن بعض هؤلاء المرضى سيتم نقلهم إلى بلدان ثالثة في وقت لاحق لاستكمال عملية علاجهم.

وأعرب عن قلقه من التأخيرات الإسرائيلية الطويلة التي يتعرض لها المرضى أثناء نقلهم من معبر كرم أبو سالم في غزة إلى معبر جسر الملك حسين.

وأضاف أن المرضى "اضطروا للانتظار أكثر من 4 ساعات قبل السماح لهم بالعبور مع فريقنا، وهو ما عرّض أوضاعهم الصحية الحرجة أصلاً لمزيد من المخاطر".

المرضى اضطروا للانتظار أكثر من 4 ساعات قبل السماح لهم بالعبور مع فريقنا.

وأفاد بأن الصحة العالمية أجلت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 10 آلاف و600 مريض من غزة مع ما لا يقل عن 12 ألف مرافق، إلى أكثر من 30 دولة.

ولفت إلى أن أكثر من 16 ألفاً و500 مريض في غزة لا يزالون بحاجة إلى الإجلاء الطبي بسبب عدم توفر خدمات العلاج التي يحتاجونها داخل القطاع.

داعياً مزيداً من الدول إلى استقبال مرضى من غزة وتقديم الرعاية المتخصصة العاجلة لهم.

ومنذ بدء تل أبيب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 تمنع الحكومة الإسرائيلية نقل المرضى والمصابين من قطاع غزة إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ولمدة سنتين، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 69 ألف قتيل، ونحو 171 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، إضافة لدمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

