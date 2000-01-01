الصحة بغزة تعلن استلام 15 جثمان شهيد من جيش الاحتلال

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة استلام 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر.

وارتفع إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى ٣٤٥ جثمانا منذ وقف إطلاق النار قبل شهر ونصف.

واوضحت الصحة في بيان لها انه تم التعرف حتى الان على ٩٩ جثمان من أصل ٣٤٥ جثمان، من الجثامين المفرج عنها و التي تم استلامها من قبل الإحتلال.

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

وتسلم اسرائيل 15 جثمان لشهداء فلسطينيين مقابل كل جثة لقتيل اسرائيلي محتجز في غزة.

وسلمت المقاومة 26 جثة من أصل 28 وتجري محاولات للعثور على جثتين.