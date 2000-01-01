شهيدان جراء غارات للاحتلال على قطاع غزة

غزة/سما/

أُعلن في قطاع غزة عن استشهاد فلسطينيين في حادثين منفصلين جراء هجمات الجيش الإسرائيلي. فقد أفاد مصدر طبي في مستشفى الأقصى باستشهاد فلسطيني إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي خانيونس جنوبا، أكد مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني آخر متأثرًا بجروح أصيب بها بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه داخل الخط الأصفر في بلدة بني سهيل.

وواصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته للهدنة في قطاع غزة مع دخول اليوم الـ47 منذ بدء وقف إطلاق النار، من خلال شن غارات جوية ومدفعية وعمليات نسف للمنازل في المناطق الواقعة وراء "الخط الأصفر"، شملت جنوبا خانيونس وشمالا جباليا.

وشهدت مناطق شرق القطاع تصعيدا عسكريا مكثفا، حيث نفذ الجيش قصفا مدفعيا وإطلاق نار من الدبابات داخل الخط الأصفر شرقي بلدة جباليا، بالتزامن مع مداهمات عسكرية ونسف منازل في المنطقة. كما طالت الغارات والقصف بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس، ما زاد من توتر الوضع الأمني في القطاع.

وفي الشمال، تعرضت المناطق الشرقية من جباليا لقصف مدفعي مكثف، ما أسهم في اتساع رقعة التصعيد.