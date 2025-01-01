  1. الرئيسية
وزير خارجية مصر في بيروت: نعمل على خفض التصعيد

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية مصر في بيروت: نعمل على خفض التصعيد



القدس المحتلة/سما/

التقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، إذ بحثا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة بلبنان وجهود خفض التصعيد.

وذكر خلال لقائه عون "أزور لبنان للمرة الرابعة خلال عام ونصف العام، ما يعكس الاهتمام الذي توليه مصر لأمن واستقرار لبنان، وهذه الزيارة تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكد "أهمية التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين ودعم مصر الكامل لمبادرة الرئيس عون، التي أطلقها خلال عيد الاستقلال لجهة استعداد الجيش اللبناني لتسلم كل النقاط في الجنوب".

وأضاف عبد العاطي "أكدت دعم مصر الكامل لقرار الحكومة اللبنانية لحصر السلاح ونقوم بجهد كبير لتجنيب لبنان أي مخاطر أو ميول عدوانية ضد أمنه وسلامته، وهذه الجهود لن تتوقف".

ودعا إلى وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية فورا، وتوجيهات السيسي بتقديم كل سبل الدعم والمساعدة وتسخير شبكة العلاقات المصرية من أجل دعم التهدئة وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والعمل على نزع فتيل أي تصعيد محتمل.

وقال عبد العاطي، إن "القاهرة تنطلق من محددات ترتكز على الدعم الكامل للبنان ومصر لن تألو جهدا للعمل من أجل خفض التصعيد ونزع فتيل الأزمة. نخشى من أي احتمالات للتصعيد وعلى أمن واستقرار لبنان، ونبذل الجهد لتجنيب لبنان أي ويلات وتصعيد، والمطلوب هو البناء على رؤية الرئيس عون ومبادرته الأخيرة".

ولفت إلى أن "بسط سلطة الدولة أمر مهم جدا وهناك تناغم بين الموقفين المصري واللبناني وفق طرح الرئيس عون"، وأشار إلى أن "غطرسة القوة لن تؤمن الاستقرار لإسرائيل والمنطقة ونحن مع الحلول الدبلوماسية والسياسية لا العسكرية".

وأكد عبد العاطي، أن "المنطقة برمتها على شفا التصعيد الكامل، وهذا لا يخدم أي فريق على الإطلاق ونوظف اتصالاتنا لخدمة خفض التصعيد من خلال الحوار المباشر أو غير المباشر".

