جيش الاحتلال يتحدث عن تطور ضد مقاتلي أنفاق رفح

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يتحدث عن تطور ضد مقاتلي أنفاق رفح



القدس المحتلة/سما/

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء أنه قتل خمسة مقاومين فلسطينيين خرجوا 'على الأرجح' من نفق في رفح، جنوب قطاع غزة.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي 'أثناء عمليات تفتيش أجراها الجنود في منطقة رفح، رُصد خمسة إرهابيين مسلحين وتم القضاء عليهم كانوا على الأرجح إرهابيين خرجوا من نفق تحت الأرض تابع لمنظمة إرهابية في شرق رفح'.

وفق وسائل إعلام عدة، فإن العشرات من مقاتلي حماس محاصرين في أنفاق رفح.

والسبت الماضي زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال اغتيال واعتقال جميع المقاتلين التابعين لكتائب القسام شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، في أعقاب ساعات عن إعلانه اعتقال 6 منهم.

وقال المتحدث، إن قوات 'الجيش' اغتالت 11 فلسطينيًا واعتقلت 6 آخرين من أحد الأنفاق في شرق رفح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

معلنا إنهاء هذا الملف الذي ظل لأسابيع محور نقاش بين الاحتلال والإدارة الأمريكية والوسطاء.

وكان وفد من حماس، برئاسة كبير مفاوضي الحركة خليل الحية، قد تناول الأحد خلال محادثات في القاهرة مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد المنخرطة بلاده في جهود الوساطة لحل النزاع، مصير 'مقاتلي رفح' الذين انقطع التواصل معهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أيضا أنه قتل رجلا تجاوز 'الخط الأصفر' الذي يُفترض أن يشكل حدود المنطقة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

