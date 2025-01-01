  1. الرئيسية
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، استشهاد مواطنين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واغتيال شاب في مركة جنوب جنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-استشهاد شاب في مركة واعتقالات وهدم وإخطارات وتحطيم مركبات بالضفة

-الرئيس: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ووحدته مع الضفة الغربية والقدس الشرقية حق ثابت وغير قابل للتفاوض

-مجلس الوزراء يبحث إجراءات تدريجية ومتصاعدة لحماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الإغراق

-رفع علم دولة فلسطين لأول مرة بين أعلام الدول الأعضاء في مقر الاتحاد البريدي العالمي ببرن

-سيارة البابا فرنسيس تحولت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة

-منتخبنا الوطني يفك شيفرة ليبيا ويتأهل لبطولة كأس العرب لكرة القدم

"الأيام":

-مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة ويشنون سلسلة اعتداءات الاحتلال يهدم منزلاً ويقتلع أشجاراً ويجرف أراضي

-القطاع: شهيدان وتصاعد الخروقات الإسرائيلية

-الرئيس: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ووحدته مع الضفة الغربية والقدس الشرقية حق ثابت

-منتخب الكرة الفلسطيني يتفوق على ليبيا ويبلغ نهائيات كأس العرب

-جنين: الاحتلال يقرر إزالة الأشجار من 59 دونما في بلدة زبوبا

-الكنيست يستعد للتصويت على مشروع قانون يسمح لليهود بالتملك في الضفة

-الضفة: غزارة الأمطار تتسبب في سيول وإغلاق شوارع وغمر منازل ومؤسسات بالمياه

-مشروع استيطاني يهدد بخنق العيزرية

"القدس":

-مياه الأمطار تغرق خيام النازحين وتفاقم معاناتهم

-شهيد في خان يونس بخروقات داخل "الخط الأصفر"

-اغتيال الشاب سلطان عبد العزيز جنوب جنين

-جيش الاحتلال يتلاعب بمواقع "الخط الأصفر"

-أكثر من 288 ألف أسرة تفتقر إلى المأوى

-الرئيس: وحدة غزة مع الضفة حق ثابت وغير قابل للتفاوض

-الحكومة تبحث إجراءات متصاعدة لحماية الاقتصاد

