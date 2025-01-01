أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، استشهاد مواطنين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واغتيال شاب في مركة جنوب جنين.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
-استشهاد شاب في مركة واعتقالات وهدم وإخطارات وتحطيم مركبات بالضفة
-الرئيس: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ووحدته مع الضفة الغربية والقدس الشرقية حق ثابت وغير قابل للتفاوض
-مجلس الوزراء يبحث إجراءات تدريجية ومتصاعدة لحماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الإغراق
-رفع علم دولة فلسطين لأول مرة بين أعلام الدول الأعضاء في مقر الاتحاد البريدي العالمي ببرن
-سيارة البابا فرنسيس تحولت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
-منتخبنا الوطني يفك شيفرة ليبيا ويتأهل لبطولة كأس العرب لكرة القدم
"الأيام":
-مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة ويشنون سلسلة اعتداءات الاحتلال يهدم منزلاً ويقتلع أشجاراً ويجرف أراضي
-القطاع: شهيدان وتصاعد الخروقات الإسرائيلية
-الرئيس: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ووحدته مع الضفة الغربية والقدس الشرقية حق ثابت
-منتخب الكرة الفلسطيني يتفوق على ليبيا ويبلغ نهائيات كأس العرب
-جنين: الاحتلال يقرر إزالة الأشجار من 59 دونما في بلدة زبوبا
-الكنيست يستعد للتصويت على مشروع قانون يسمح لليهود بالتملك في الضفة
-الضفة: غزارة الأمطار تتسبب في سيول وإغلاق شوارع وغمر منازل ومؤسسات بالمياه
-مشروع استيطاني يهدد بخنق العيزرية
"القدس":
-مياه الأمطار تغرق خيام النازحين وتفاقم معاناتهم
-شهيد في خان يونس بخروقات داخل "الخط الأصفر"
-اغتيال الشاب سلطان عبد العزيز جنوب جنين
-جيش الاحتلال يتلاعب بمواقع "الخط الأصفر"
-أكثر من 288 ألف أسرة تفتقر إلى المأوى
-الرئيس: وحدة غزة مع الضفة حق ثابت وغير قابل للتفاوض
-الحكومة تبحث إجراءات متصاعدة لحماية الاقتصاد