مقتل رجل وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار بالنقب داخل أراضي الـ48

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل رجل وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار بالنقب داخل أراضي الـ48



القدس المحتلة/سما/

قتل رجل في الأربعين من عمره صباح اليوم الأربعاء، جراء جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة تل السبع بالنقب، فيما أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما بجروح طفيفة.

وارتكبت 19 جريمة قتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، منذ مطلع شهر تشرين الثاني الجاري.

وبذلك وصل عدد القتلى في المجتمع الفلسطيني في الداخل إلى 234 قتيلا منذ بداية العام الجاري ولغاية اليوم، فيما ارتكبت 16 جريمة منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 191 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 117 من الضحايا دون سنّ الثلاثين، بينهم ستة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و21 امرأة، كما سُجلت 13 حالة قتل من قِبل الشرطة الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في أحداث العنف وجرائم القتل بالمجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن أداء دورها في مكافحة الجريمة.

IMG_2691

