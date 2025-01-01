غزة: عمليات تدمير واسعة شرق الخط الأصفر وانهاء تسليم جثامين جنود الاحتلال خلال ايام

غزة /سما/

أدت الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة اعداد اخرى في اليوم ٤٦ من وقف اطلاق النار.

واستشهد الشاب بلال سالم الحصين إثر استهدافه بنيران طائرة مسيّرة قرب قيزان ابو رشوان جنوب المدينة فيما استشهد الثاني ببلدة بني سهيلا شرقها.

وأطلقت آليات الاحتلال النار تجاه مناطق جنوب شرقي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما جرى إطلاق نار من آليات الاحتلال اتجاه مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال منازل المواطنين شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

وسلمت المقاومة الليل الماضي جثة جندي اسرائيلي للصليب الأحمر الذي نقلها بدوره لقوات الاحتلال ليرتفع عدد الجثث التي سلمت الى ٢٦ جثة وتبقى جثتان فقط.

ومن المتوقع ان تسلم قوات الاحتلال اليوم جثامين خمسة عشر شهيد فلسطيني.

الاحصائيات

ووصل الى مشافي وزارة الصحة ١٧ شهيد منهم ثلاثة جدد و١٤ انتشال اضافة الى ١٦ مصاب خلال ٢٤ ساعة.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): بلغ إجمالي الشهداء: ٣٤٥ شهيد و ٨٨٩ مصاب فيما جرى انتشال ٥٨٨ جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٩٧٧٥ شهيدًا ١٧٠٩٦٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.