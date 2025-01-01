  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الخميس صافيا بوجه وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وجافا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

تحقيقٌ إسرائيليّ: مئات الملايين من الشواقل شهريًا.. هكذا تستعيد حماس السيطرة الاقتصادية بقطاع غزة..

الصفدي: على حماس تسليم أسلحتها والأردن لن ينشر قوات في قطاع غزة

ترقب إسرائيلي لتفاصيل انتشار القوة الدولية وآليات عملها في غزة

الاحتلال ينفذ عمليتي اغتيال في نابلس وجنين خلال أقل من 24 ساعة

الإعلام العبري ؛ إيقاف جلسة محاكمة نتنياهو بعد حصوله على ملف سري

لبيد: سأطلب من الكنيست اعتماد خطة ترامب بشأن غزة وأتوقع أن تصوت جميع الأحزاب في لصالحها

الأزمة كبيرة والتوتر يتصاعد .. لهذا السبب: نتنياهو يستدعي كاتس وزامير

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي : حماس تستعيد قبضتها على غزة وتعيد تشغيل مؤسساتها

غزة: عمليات تدمير واسعة شرق الخط الأصفر وانهاء تسليم جثامين جنود الاحتلال خلال ايام

مصادر : «حماس» تدرس مقترحاً بالتحول إلى حزب سياسي والمشاركة في منظمة التحرير ..

IMG_2691

إسرائيل تطلق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية

عباس: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ونعمل على تطبيق رؤية الدولة الواحد .والسلاح الواحد

الاتصالات الفلسطينية