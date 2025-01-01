  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن: مقتل عنصرين من تنظيم إرهابي وإصابة 3 رجال أمن في الرمثا

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: مقتل عنصرين من تنظيم إرهابي وإصابة 3 رجال أمن في الرمثا



عمان/سما/

قالت مديرية الأمن العام الأردني فجر يوم الأربعاء، إنّ قوة أمنيّة خاصّة داهمت مساء الثلاثاء موقعاً في لواء الرمثا كان يأوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري على إثر قضايا تحقيقية مهمة.

وأشارت مديرية الأمن في بيان لها إلى أنه وفور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق النار عليها بكثافة، مما أدّى إلى إصابة ثلاثة من أفراد القوّة المداهِمة الذين أسعفوا إلى المستشفى للعلاج.

وأكّدت أنه تم تنفيذ قواعد الاشتباك وقتل المطلوبين الخارجين عن القانون، اللذين كانا قد تحصنا بالموقع واستخدما والدتهما بداخله كدرع بشري لمنع استهدافهما، إذ تمكنت القوة الأمنية من تحييد والدتهما وإبعادها دون إلحاق أي ضرر بها.

وأضافت مديرية الأمن العام، أنّه تم تفتيش الموقع الذي تحصن به المطلوبان، إذ جرى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد.

الأكثر قراءة اليوم

تحقيقٌ إسرائيليّ: مئات الملايين من الشواقل شهريًا.. هكذا تستعيد حماس السيطرة الاقتصادية بقطاع غزة..

الصفدي: على حماس تسليم أسلحتها والأردن لن ينشر قوات في قطاع غزة

ترقب إسرائيلي لتفاصيل انتشار القوة الدولية وآليات عملها في غزة

محسن رضائي يطالب «حزب الله» بمراجعة «الصبر الاستراتيجي» لاريجاني: نتنياهو يغامر... ولم يبقَ طريق إلا مواجهة إسرائيل

"اسم فنزويلا أكبر من أن يخرج من فمك".. كاراكاس ترد على مزاعم وزير الخارجية الإسرائيلي

الاحتلال ينفذ عمليتي اغتيال في نابلس وجنين خلال أقل من 24 ساعة

الإعلام العبري ؛ إيقاف جلسة محاكمة نتنياهو بعد حصوله على ملف سري

الأخبار الرئيسية

مصادر : «حماس» تدرس مقترحاً بالتحول إلى حزب سياسي والمشاركة في منظمة التحرير ..

IMG_2691

إسرائيل تطلق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية

عباس: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ونعمل على تطبيق رؤية الدولة الواحد .والسلاح الواحد

لبيد: سأطلب من الكنيست اعتماد خطة ترامب بشأن غزة وأتوقع أن تصوت جميع الأحزاب في لصالحها

الصفدي: على حماس تسليم أسلحتها والأردن لن ينشر قوات في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية