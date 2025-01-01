إسرائيل تطلق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء في بيان إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في البيان: «ليل الأربعاء، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك (الأمن الداخلي) وشرطة حرس الحدود تنفيذ عملية واسعة لمكافحة الإرهاب».

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن العملية بدأت الليلة الماضية «لإحباط الإرهاب» في شمال الضفة ونقلت الصحيفة عن هذه الأجهزة: «لن نسمح للإرهاب بالاستمرار في المنطقة»، وأنها تعمل بشكل استباقي لمنعه.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر العملية عدة أيام في «مجموعة القرى الخمس»، بما في ذلك طمون وطوباس، حيث سيتم خلالها إجراء عمليات تفتيش واعتقالات بناء على معلومات استخباراتية.