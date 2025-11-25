  1. الرئيسية
ملك الأردن وولي العهد السعودي يبحثان استعادة استقرار المنطقة والتنسيق المشترك

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن وولي العهد السعودي يبحثان استعادة استقرار المنطقة والتنسيق المشترك



عمان / وكالات/

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، استعادة استقرار المنطقة، والتنسيق المشترك إزاء ذلك.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك عبد الله الثاني مع الأمير محمد بن سلمان، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وذكر البيان أن الاتصال “تطرق إلى مجمل التطورات في الإقليم، وحرص البلدين على مواصلة التنسيق لاستعادة الاستقرار بالمنطقة”.
كما تم التأكيد على “عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والسعودية وشعبيهما الشقيقين، وأهمية توسيع التعاون في شتى المجالات”.

ويأتي الاتصال بين الجانبين في إطار استمرارية التنسيق بين عمان والرياض؛ لإنهاء التوترات الإقليمية والعمل على التنمية المشتركة.

