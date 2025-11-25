سرايا القدس تسلم جثة أسير إسرائيلي بغزة للصليب الأحمر

غزة / سما/

اعلنت سرايا القدس، الجناح العسكريلحركة الجهاد الإسلامي، انها سلمت مساء اليوم جثة أسير إسرائيلي عثر عليه أمس لفريق من الصليب الأحمر في دير البلح وسطقطاع غزة.

وذكرت مصادر محليةأن طواقم الصليب الأحمر وصلت إلى معبر كيسوفيم لتسليم جثة الأسير الإسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم الجثة مشيرا إلى أنها "في الطريق إلى قواتنا" داخل قطاع غزة.

وأعلنت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد في وقت سابق أنهما ستسلمان اليوم جثة أسير إسرائيلي عُثر عليها وسطقطاع غزةفي تمام الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي، بناء على شروط وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس.

وجاء في بيان مشترك للحركتين أنه "في إطار صفقةطوفان الأقصىلتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس وكتائب الشهيدعز الدين القسامبتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها وسط قطاع غزة عند الساعة 4 مساء بتوقيت غزة" أي 14,00 بتوقيت غرينيتش.

واعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم أن ما وصفه بـ"تأخير" حركة الجهاد الإسلامي في تسليم رفات أسير إسرائيلي يُعد "خرقا إضافيا" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.