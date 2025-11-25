  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سرايا القدس تسلم جثة أسير إسرائيلي بغزة للصليب الأحمر

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تسلم جثة أسير إسرائيلي بغزة للصليب الأحمر



غزة / سما/

اعلنت سرايا القدس، الجناح العسكريلحركة الجهاد الإسلامي، انها سلمت مساء اليوم جثة أسير إسرائيلي عثر عليه أمس لفريق من الصليب الأحمر في دير البلح وسطقطاع غزة.

وذكرت مصادر محليةأن طواقم الصليب الأحمر وصلت إلى معبر كيسوفيم لتسليم جثة الأسير الإسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم الجثة مشيرا إلى أنها "في الطريق إلى قواتنا" داخل قطاع غزة.

وأعلنت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد في وقت سابق أنهما ستسلمان اليوم جثة أسير إسرائيلي عُثر عليها وسطقطاع غزةفي تمام الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي، بناء على شروط وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس.

وجاء في بيان مشترك للحركتين أنه "في إطار صفقةطوفان الأقصىلتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس وكتائب الشهيدعز الدين القسامبتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها وسط قطاع غزة عند الساعة 4 مساء بتوقيت غزة" أي 14,00 بتوقيت غرينيتش.

واعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم أن ما وصفه بـ"تأخير" حركة الجهاد الإسلامي في تسليم رفات أسير إسرائيلي يُعد "خرقا إضافيا" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

سموتريتش يهدد بوقف رسائل الضمان للبنوك الفلسطينية وسلطة النقد تعد خطة بديلة ..

محسن رضائي يطالب «حزب الله» بمراجعة «الصبر الاستراتيجي» لاريجاني: نتنياهو يغامر... ولم يبقَ طريق إلا مواجهة إسرائيل

الصفدي: على حماس تسليم أسلحتها والأردن لن ينشر قوات في قطاع غزة

"مؤسسة غزة الإنسانية» تعلن «إنهاء» عمليات توزيع المساعدات في القطاع

"اسم فنزويلا أكبر من أن يخرج من فمك".. كاراكاس ترد على مزاعم وزير الخارجية الإسرائيلي

صور..الاحتلال يغتال المطارد عبد الرؤوف اشتية في نابلس

“الجهاد الإسلامي” تعلن العثور على رفات أحد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المُتبقين في غزة داخل مناطق يُسيطر عليها جيش الاحتلال

الأخبار الرئيسية

لبيد: سأطلب من الكنيست اعتماد خطة ترامب بشأن غزة وأتوقع أن تصوت جميع الأحزاب في لصالحها

الصفدي: على حماس تسليم أسلحتها والأردن لن ينشر قوات في قطاع غزة

IMG_2674

الاحتلال ينفذ عمليتي اغتيال في نابلس وجنين خلال أقل من 24 ساعة

2025-11-25_07-53-56_175158

تحقيقٌ إسرائيليّ: مئات الملايين من الشواقل شهريًا.. هكذا تستعيد حماس السيطرة الاقتصادية بقطاع غزة..

ترقب إسرائيلي لتفاصيل انتشار القوة الدولية وآليات عملها في غزة

الاتصالات الفلسطينية