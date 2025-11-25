  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الامم المتحدة : إعمار قطاع غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة : إعمار قطاع غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار



وكالات - سما-

قالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن إعادة إعمار قطاع غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار، وقد تستغرق عدة عقود، والحرب والقيود تسببتا في "انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني".

وأضافت (أونكتاد) في تقرير جديد يوم الثلاثاء، أن "العدوان قوّض بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء"، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية "ودُفعت غزة إلى هاوية من صنع الإنسان".

وتابعت أن "التدمير المستمر والممنهج يُلقي بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمساحة ومجتمع صالحين للعيش".

وأكدت أن الحرب تهدد "بقاء" القطاع، حسبما حذرت الأمم المتحدة، داعية إلى تدخل دولي "فوري وكبير".

ودعت أونكتاد إلى "خطة إنعاش شاملة" تجمع بين "المساعدات الدولية المنسقة، واستئناف التحويلات المالية، واتخاذ تدابير لتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار".

وبينما يواجه سكان غزة "فقرا شديدا متعدد الأبعاد"، طالبت الوكالة الأممية أيضا بإطلاق دخل أساسي طارئ شامل، يمنح كل فرد في غزة تحويلا ماليا شهريا متجددا، وغير مشروط.

وأظهر التقرير انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87% خلال الفترة 2023-2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارا فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالميا.

ووجد التقرير أن "العنف وتسارع التوسع الاستعماري والقيود على تنقل العمال في الضفة الغربية قد دمرت الاقتصاد" هناك أيضا، "ما أدى إلى أسوأ تدهور اقتصادي منذ أن بدأت (أونكتاد) بتسجيل بياناتها عام 1972".

الأكثر قراءة اليوم

حماس والمخابرات المصرية تقتربان من تسوية مسألة سلاح المقاومة في قطاع غزة

صحيفة عبرية : تفاهمات سرية بين حماس والوسطاء وراء إطلاق سراح الرهائن والموافقة على خطة ترامب

سموتريتش يهدد بوقف رسائل الضمان للبنوك الفلسطينية وسلطة النقد تعد خطة بديلة ..

محادثات "سكة حديد السلام" تتجدد.. وزيرة المواصلات الإسرائيلية في زيارة " للإمارات

"مؤسسة غزة الإنسانية» تعلن «إنهاء» عمليات توزيع المساعدات في القطاع

محسن رضائي يطالب «حزب الله» بمراجعة «الصبر الاستراتيجي» لاريجاني: نتنياهو يغامر... ولم يبقَ طريق إلا مواجهة إسرائيل

هاليفي يكشف إخفاقات الجيش قبل هجوم 7 أكتوبر.. حماس خدعتنا لسنوات

الأخبار الرئيسية

الصفدي: على حماس تسليم أسلحتها والأردن لن ينشر قوات في قطاع غزة

IMG_2674

الاحتلال ينفذ عمليتي اغتيال في نابلس وجنين خلال أقل من 24 ساعة

2025-11-25_07-53-56_175158

تحقيقٌ إسرائيليّ: مئات الملايين من الشواقل شهريًا.. هكذا تستعيد حماس السيطرة الاقتصادية بقطاع غزة..

ترقب إسرائيلي لتفاصيل انتشار القوة الدولية وآليات عملها في غزة

محسن رضائي يطالب «حزب الله» بمراجعة «الصبر الاستراتيجي» لاريجاني: نتنياهو يغامر... ولم يبقَ طريق إلا مواجهة إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية