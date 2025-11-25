  1. الرئيسية
الصفدي: على حماس تسليم أسلحتها والأردن لن ينشر قوات في قطاع غزة

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمان/سما/

كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال سجل 500 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

لا قوات أردنية في غزة

وأكد الصفدي، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال "منتدى برلين للسياسة الخارجية"، أن الأردن "لن ينشر قوات في قطاع غزة"، لكنه أبدى استعداد المملكة للمساهمة في "تدريب الشرطة الفلسطينية".

وشدد على أن مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار في القطاع يجب أن تكون بيد الشرطة الفلسطينية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "يجب على حركة حماس تسليم أسلحتها".

حل الدولتين والتقويض الإسرائيلي

وأوضح الصفدي أن الأردن جزء من الجهود الدولية المبذولة لحل النزاع، داعيا إلى النظر في "آليات أمنية كافية تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين".

وحذر من أن "الإسرائيليين يعملون بشكل مستمر لتقويض حل الدولتين"، الذي يعتبره العالم بأسره الطريق الوحيد للسلام العادل والشامل، مشددا على ضرورة "حماية هذا الحل" والبقاء متحدين لتحقيقه بما يفضي لإقامة دولة فلسطينية.

وتطرق الصفدي إلى الوضع في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن "هجمات المستوطنين اليومية تدفع الضفة نحو الانفجار"، قائلا: "لا نريد لذلك أن يحصل".

كما جدد التأكيد على أن "قطاع غزة يجب أن يبقى جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مطالبا إسرائيل بـ"الانسحاب من القطاع".

