الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس والجهاد تعلنان تسليم جثة رهينة اسرائيلية مساء الثلاثاء



غزة /سما/

أعلنت سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام أنه سيتم تسليم جثة أحد رهائن دولة الاحتلال التي تم العثور عليها وسط قطاع غزة، عند الساعة 4 مساء الثلاثاء بتوقيت غزة.

جاء ذلك بعدما أعلن مكتب رئيس حكومة دولة الاحتلال نتنياهو في وقت سابق من يوم الثلاثاء: في ضوء إعلان الجهاد عن العثور على مَكتشفات تخصّ أسيرًا قتيلًا، ترى إسرائيل بخطورة شديدة تأخير تسليمها الفوري إليها. هذا يشكّل خرقًا إضافيًا للاتفاق. إسرائيل تطالب بالعودة الفورية لرفات الأسرى الثلاثة القتلى الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة."

