  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال ينفذ عمليتي اغتيال في نابلس وجنين خلال أقل من 24 ساعة

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينفذ عمليتي اغتيال في نابلس وجنين خلال أقل من 24 ساعة



رام الله/سما/

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عمليتي اغتيال استهدفتا شابين في محافظتي نابلس وجنين.

اغتيال في بلدة مركة جنوب جنين

اغتالت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، الشاب سلطان عبد الغني من بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية، وذلك بعد محاصرته داخل أحد المنازل في بلدة مركة بمحافظة جنين.

واعلنت وزارة الصحة باستشهاد الشاب سلطان نضال عبد العزيز (22 عاما) برصاص الاحتلال في مركة جنوب جنين.

وتتهمه قوات الاحتلال بالوقوف خلف عملية قُتِل فيها مستوطن داخل المنطقة الصناعية قرب مستوطنة قدوميم، والتي عُرفت إعلاميًا بـ "عملية الشاكوش".

اغتيال في مدينة نابلس

وفي مدينة نابلس، نفذت قوات الاحتلال مساء أمس عملية اغتيال استهدفت الشاب عبد الرؤوف اشتية، عبر قصف المبنى الذي تحصّن بداخله في شارع عمّان بصاروخين.

ويزعم الاحتلال أن شتية هو منفذ عملية الدهس التي وقعت قبل عام ونصف وأدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين على حاجز عورتا شرقي المدينة.

الأكثر قراءة اليوم

حماس والمخابرات المصرية تقتربان من تسوية مسألة سلاح المقاومة في قطاع غزة

صحيفة عبرية : تفاهمات سرية بين حماس والوسطاء وراء إطلاق سراح الرهائن والموافقة على خطة ترامب

سموتريتش يهدد بوقف رسائل الضمان للبنوك الفلسطينية وسلطة النقد تعد خطة بديلة ..

محادثات "سكة حديد السلام" تتجدد.. وزيرة المواصلات الإسرائيلية في زيارة " للإمارات

هاليفي يكشف إخفاقات الجيش قبل هجوم 7 أكتوبر.. حماس خدعتنا لسنوات

صور..الاحتلال يغتال المطارد عبد الرؤوف اشتية في نابلس

محسن رضائي يطالب «حزب الله» بمراجعة «الصبر الاستراتيجي» لاريجاني: نتنياهو يغامر... ولم يبقَ طريق إلا مواجهة إسرائيل

الأخبار الرئيسية

2025-11-25_07-53-56_175158

تحقيقٌ إسرائيليّ: مئات الملايين من الشواقل شهريًا.. هكذا تستعيد حماس السيطرة الاقتصادية بقطاع غزة..

ترقب إسرائيلي لتفاصيل انتشار القوة الدولية وآليات عملها في غزة

محسن رضائي يطالب «حزب الله» بمراجعة «الصبر الاستراتيجي» لاريجاني: نتنياهو يغامر... ولم يبقَ طريق إلا مواجهة إسرائيل

692477e34c59b736bc5f2047

مصادر: حماس والمخابرات المصرية تقتربان من تسوية مسألة سلاح المقاومة في غزة وشكل الحكومة التي ستُدير القطاع

سموتريتش يهدد بوقف رسائل الضمان للبنوك الفلسطينية وسلطة النقد تعد خطة بديلة ..

الاتصالات الفلسطينية