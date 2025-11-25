الاحتلال ينفذ عمليتي اغتيال في نابلس وجنين خلال أقل من 24 ساعة

رام الله/سما/

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عمليتي اغتيال استهدفتا شابين في محافظتي نابلس وجنين.

اغتيال في بلدة مركة جنوب جنين

اغتالت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، الشاب سلطان عبد الغني من بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية، وذلك بعد محاصرته داخل أحد المنازل في بلدة مركة بمحافظة جنين.

واعلنت وزارة الصحة باستشهاد الشاب سلطان نضال عبد العزيز (22 عاما) برصاص الاحتلال في مركة جنوب جنين.

وتتهمه قوات الاحتلال بالوقوف خلف عملية قُتِل فيها مستوطن داخل المنطقة الصناعية قرب مستوطنة قدوميم، والتي عُرفت إعلاميًا بـ "عملية الشاكوش".

اغتيال في مدينة نابلس

وفي مدينة نابلس، نفذت قوات الاحتلال مساء أمس عملية اغتيال استهدفت الشاب عبد الرؤوف اشتية، عبر قصف المبنى الذي تحصّن بداخله في شارع عمّان بصاروخين.

ويزعم الاحتلال أن شتية هو منفذ عملية الدهس التي وقعت قبل عام ونصف وأدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين على حاجز عورتا شرقي المدينة.