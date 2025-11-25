  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل عددا من كوادر حركة فتح في مدينة اريحا

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل عددا من كوادر حركة فتح في مدينة اريحا



رام الله/سما/

قال نادي الأسير في محافظة اريحا والاغوار اليوم الثلاثاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيا فجر اليوم الثلاثاء في مدينة اريحا و مخيمي عقبة جبر وعين السلطان

وأوضح نادي الأسير أن من بين المعتقلين امين سر الإقليم نائل ابو العسل وعضو الإقليم محمود الولجي وأمين سر المنطقة التنظيمية في المدينة نبيل دويدار و امين سر منطقة مخيم عقبة جبر نصار ابو داهوك و ثائر رياض شاهين و الأسير المحرر علي محمد نظير رسلان امين سر حركة فتح سابق لمخيم عقبة جبر واياد توفيق ابو الرب سكان مدينة اريحا والأسير المحرر موسى رائد خضر الكالوني و رامي الكالوني والاسير المحرر احمد فتحي محمد عوضات والاسير المحرر احمد جهاد علي يوسف ابو العسل

واضاف نادي الأسير" أن قوات الاحتلال قد اعتقالهم و اقتيادهم الى ما يسمى مقر ال DCO وتم التحقيق معهم والاعتداء عليهم بالضرب حتى انتهى بالإفراج عن الموقوفين بعد التحقيق معهم باستثناء امين سر اقليم اريحا والاغوار نائل ابو العسل وشقيقه احمد ابو العسل واياد توفيق ابو الرب".

الأكثر قراءة اليوم

حماس والمخابرات المصرية تقتربان من تسوية مسألة سلاح المقاومة في قطاع غزة

صحيفة عبرية : تفاهمات سرية بين حماس والوسطاء وراء إطلاق سراح الرهائن والموافقة على خطة ترامب

سموتريتش يهدد بوقف رسائل الضمان للبنوك الفلسطينية وسلطة النقد تعد خطة بديلة ..

محادثات "سكة حديد السلام" تتجدد.. وزيرة المواصلات الإسرائيلية في زيارة " للإمارات

هاليفي يكشف إخفاقات الجيش قبل هجوم 7 أكتوبر.. حماس خدعتنا لسنوات

صور..الاحتلال يغتال المطارد عبد الرؤوف اشتية في نابلس

ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية

الأخبار الرئيسية

2025-11-25_07-53-56_175158

تحقيقٌ إسرائيليّ: مئات الملايين من الشواقل شهريًا.. هكذا تستعيد حماس السيطرة الاقتصادية بقطاع غزة..

ترقب إسرائيلي لتفاصيل انتشار القوة الدولية وآليات عملها في غزة

محسن رضائي يطالب «حزب الله» بمراجعة «الصبر الاستراتيجي» لاريجاني: نتنياهو يغامر... ولم يبقَ طريق إلا مواجهة إسرائيل

692477e34c59b736bc5f2047

مصادر: حماس والمخابرات المصرية تقتربان من تسوية مسألة سلاح المقاومة في غزة وشكل الحكومة التي ستُدير القطاع

سموتريتش يهدد بوقف رسائل الضمان للبنوك الفلسطينية وسلطة النقد تعد خطة بديلة ..

الاتصالات الفلسطينية