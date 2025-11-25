الاحتلال يعتقل عددا من كوادر حركة فتح في مدينة اريحا

رام الله/سما/

قال نادي الأسير في محافظة اريحا والاغوار اليوم الثلاثاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيا فجر اليوم الثلاثاء في مدينة اريحا و مخيمي عقبة جبر وعين السلطان

وأوضح نادي الأسير أن من بين المعتقلين امين سر الإقليم نائل ابو العسل وعضو الإقليم محمود الولجي وأمين سر المنطقة التنظيمية في المدينة نبيل دويدار و امين سر منطقة مخيم عقبة جبر نصار ابو داهوك و ثائر رياض شاهين و الأسير المحرر علي محمد نظير رسلان امين سر حركة فتح سابق لمخيم عقبة جبر واياد توفيق ابو الرب سكان مدينة اريحا والأسير المحرر موسى رائد خضر الكالوني و رامي الكالوني والاسير المحرر احمد فتحي محمد عوضات والاسير المحرر احمد جهاد علي يوسف ابو العسل

واضاف نادي الأسير" أن قوات الاحتلال قد اعتقالهم و اقتيادهم الى ما يسمى مقر ال DCO وتم التحقيق معهم والاعتداء عليهم بالضرب حتى انتهى بالإفراج عن الموقوفين بعد التحقيق معهم باستثناء امين سر اقليم اريحا والاغوار نائل ابو العسل وشقيقه احمد ابو العسل واياد توفيق ابو الرب".