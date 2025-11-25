فضل شاكر يواجه المحكمة العسكرية اليوم وسط تدابير أمنية مشددة

سما / وكالات

اتخذت الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني تدابير أمنية معززة في محيط المحكمة العسكرية ببيروت، تزامناً مع مثول الفنان فضل شاكر أمام المحكمة ظهر اليوم الثلاثاء للنظر في أربع دعاوى مقامة ضده تتعلق بالانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويل هذا التنظيم (مجموعة الشيخ أحمد الأسير)، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

وبحسب مصادر قضائية وبعد سقوط الأحكام الغيابية السابقة بحكم القانون بحق فضل شاكر، وإعادة فتح الملفات من نقطة الصفر بعد تسليم نفسه إلى مخابرات الجيش، فستعاد المحاكمة وتكون وجاهية تمهيداً لإصدار الحكم الذي تراه مناسباً.

وكان فضل شاكر الذي سلّم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة، مَثُل أمام رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي بلال الضناوي الشهر الماضي في جلسة محاكمة تمهيدية في قصر العدل ببيروت، ثم حددت المحكمة العسكرية برئاسة العميد بسام فياض اليوم الثلاثاء موعداً للبدء في محاكمته وجاهياً.