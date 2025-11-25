إيران تستعد للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة عبر هذه الوسائل السرية..

  1. الرئيسية
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم”، الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتعامل مع احتمال تدخّل إيران في الانتخابات القادمة كأمر شبه مؤكد، مشيرة إلى أن طهران تخطط لاستغلال أجواء التوتر الداخلي لتقويض الاستقرار السياسي.

ووفق التقرير الذي نشره الخبير الأمني داني سيترينوفيتش، تدير إيران شبكة واسعة من الحسابات الوهمية على منصات التواصل تهدف إلى نشر معلومات مضللة وإثارة الانقسامات بين الناخبين اليهود والعرب.


3 مراحل للتدخل الإيراني

وتتوقع الصحيفة أن تعمل إيران عبر 3 مراحل:
   – التأثير قبل الانتخابات عبر تعطيل الإجماع الداخلي.
  –  التشويش يوم التصويت من خلال أخبار زائفة وأنشطة إلكترونية.

  –  التشكيك في النتائج بعد الانتخابات لضرب شرعية العملية الديمقراطية.

وأشارت “يسرائيل هيوم” إلى أن طهران ستعتمد على خبرة اكتسبتها من تدخلها في انتخابات الولايات المتحدة عام 2020، وعلى أدوات ذكاء اصطناعي تُستخدم لزيادة مصداقية الحسابات الوهمية.

وتضيف الصحيفة أن وحدات خاصة داخل الحرس الثوري تشرف على هذه العمليات، وأن بعضها بدأ استعداداته بالفعل.

وخلص التقرير إلى أن قدرة إيران على إلحاق الضرر بالانتخابات “حقيقية ومتنامية”، داعيًا السلطات الإسرائيلية إلى تعزيز الجهود الاستخباراتية والرقابة على الفضاء الرقمي لمنع أي تدخل خارجي.

