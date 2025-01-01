الاحتلال يشن حملة اعتقالات في بيت أمر وسط أجواء باردة وماطرة

الخليل/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسط أجواء باردة وماطرة، بمشاركة أكثر من 100 جندي وعدد من الآليات العسكرية، بالإضافة إلى ضباط من المخابرات والإدارة المدنية الإسرائيلية.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عياد عوض، أن قوات الاحتلال اقتحمت معظم أحياء البلدة، وداهمت عشرات المنازل، وعبثت بمحتوياتها، ما أسفر عن اعتقال أكثر من 15 مواطناً، تم تجميعهم داخل محطة محروقات في منطقة عصيدة، والتحقيق معهم ميدانياً بطرق قاسية ومهينة.

وأضاف عوض، أن قوات الاحتلال استدعت أيضاً جميع مدراء ومديرات وأذنة المدارس الحكومية والخاصة في بيت أمر، وقامت بتفتيش المدارس، ومصادرة مقتنيات منها، وصور من داخل الصفوف، وتم تهديدهم والتأكيد على منع أي مظاهر وطنية داخل المدارس، وفرض تعليمات مشددة بهذا الخصوص من قبل ضباط الاحتلال.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم، تم الإفراج عن جميع المعتقلين، وانسحبت قوات الاحتلال من البلدة.