شهداء وجرحى..قصف مدفعي وغارات جوية شرق القطاع ومخلفات الاحتلال تحصد ارواح الفلسطينيين

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى..قصف مدفعي وغارات جوية شرق القطاع ومخلفات الاحتلال تحصد ارواح الفلسطينيين



غزة/سما/

أدت الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد خمسة مواطنين واصابة اعداد اخرى في اليوم ٤٥ من وقف اطلاق النار.

وارتقى الشهداء بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة،وهم:أحمد سهيل الهواري ، محمود وائل الريفي شرق مدينة غزة فيما استشهد: أحمد عبد الرحيم سهمود ، علاء مازن ابو ريدة وخالد يوسف دحلان بقنبلة ألقتها مسيرة اسرائيلية شرق خان يونس.

ونسف جيش الاحتلال منازل المواطنين شرقي جباليا شمالي قطاع غزة اضافة الى نسف منازل شرق غزة.

وقصفت المدفعية الاسرائيلية صباح الثلاثاء مناطق متفرقة شرق خان يونس.

أطلقت الزوارق الحربية نيرانها في عرض البحر بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل ما زالت المخلفات الإسرائيلية غير المنفجرة داخل قطاع غزة تشكّل خطراً كبيراً يهدد حياة المواطنين يومياً.

واصيب ثلاثة مواطنين إثر انفجار جسم متفجر قرب مفترق مسجد حسن البنا بحي الأمل في خان يونس بعد وقت قصير من استشهاد اثنين من المواطنين واصابة عشرة بانفجار جسم آخر بمنزل بحي النصر غربي مدينة غزة.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن وجود حوالي عشرين الف جسم مشبوه وقنابل لم تنفجر في قطاع غزة.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): بلغ إجمالي الشهداء: ٣٣٩ شهيد و ٨٧١ مصاب فيما جرى انتشال ٥٧٥ جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٩٧٥٦ شهيدًا ١٧٠٩٤٦ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

