مندوب روسيا لدى الامم المتحدة : بناء إسرائيل للتحصينات والحواجز في غزة يشير إلى أنها تخطط لاحتلال طويل الأمد للقطاع

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن بناء إسرائيل للتحصينات والحواجز يشير إلى أنها تخطط لاحتلال طويل الأمد للقطاع، داعيا إلى "تحديد جدول زمني لانسحاب الاحتلال وتسليم الحكم للسلطة الفلسطينية"

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "إسرائيل تفرض قيودا كبيرة على استيراد وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة".

وأضاف: "بناء إسرائيل للحواجز والتحصينات في غزة يشير إلى أنها تخطط لاحتلال طويل الأمد بالقطاع، ويجب تحديد جدول زمني واضح لانسحاب الاحتلال من قطاع غزة ونقل الحكم إلى السلطة الفلسطينية".

وتابع: "التقارير التي تتحدث عن دعم إسرائيل لجماعات مسلحة تحارب "حماس" في غزة مقلقة".

