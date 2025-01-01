  1. الرئيسية
الاحتلال يعلن اغتيال فلسطيني داخل منزل بمدينة نابلس

الإثنين 24 نوفمبر 2025 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن اغتيال فلسطيني داخل منزل بمدينة نابلس



نابلس/سما/

اعلن جيش الاحتلال اغتيال فلسطيني تحصن في منزل بمدينة نابلس الليلة .

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وسط اطلاق نار كثيف وحاصرت منزلا واطلقت صواريخ مضادة للدروع مما أدى إلى استشهاد شاب بحجة أنه مطلوب لدى الاحتلال.

يأتي ذلك في إطار العدوان المتواصل على الضفة الغربية والاغلاقات والبوابات التي تفصل المدن والقرى عن بعضها البعض وكذلك الحواجز العسكرية وجرائم المستوطنين اليومية.

وبحسب شهود عيان فأن اشتباكات مسلحة تدور في محيط منطقة الغاوي شرق نابلس وتسمع اصوات انفجارات في المنطقة الشرقية وسط اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، إثر اقتحامها المنطقة الشرقية من نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة والقنابل الضوئية والصوتية والغاز السام والمدمع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات شرق المدينة، وسمع دوي انفجارات في المنطقة.

وتتعرض المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بشكل يومي لاقتحامات الاحتلال المتكررة.

