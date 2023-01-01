“الجهاد الإسلامي” تعلن العثور على رفات أحد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المُتبقين في غزة داخل مناطق يُسيطر عليها جيش الاحتلال

غزة /سما/

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الاثنين، العثور على رفات أحد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المتبقين في قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان “عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الصهيوني وسط قطاع غزة”.

وصرح مصدر في الجهاد الإسلامي فضل عدم كشف هويته “بعد عدة ايام من البحث في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تمكن مجاهدونا من انتشال جثة أحد أسرى العدو الثلاثة المتبقين، وذلك في اطار جهودنا لإنهاء هذا الملف”.

ويسري في غزة منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، هدفه وضع حد للحرب التي اندلعت إثر هجوم للحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأبرم الاتفاق بناء على خطة من 20 بندا للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، أعادت حماس جميع الأسرى العشرين الأحياء الذين كانوا محتجزين منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

كما أعادت 25 جثة لأسرى من أصل 28 لا تزال في قطاع غزة، وفق بنود الاتفاق الذي أبرم بضغط أميركي.

في المقابل، أطلقت إسرائيل نحو ألفي معتقل فلسطيني من سجونها، وأعادت جثث مئات الفلسطينيين إلى غزة.