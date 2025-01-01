  1. الرئيسية
حماس تحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الإثنين 24 نوفمبر 2025 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

حذرت حركة حماس من أن استمرار إسرائيل في الخروقات قد يهدد المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها التزمت بكل ما هو مطلوب منها في حين واصلت إسرائيل انتهاكاتها.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن تلك الخروقات جرى توضيحها للوسطاء خلال محادثات القاهرة.

ودعا قاسم إلى أن تشمل مهام القوات الدولية الفصل بين المدنيين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي يواصل عملياته في قطاع غزة.

وأوضح أن استهداف الضاحية الجنوبية يمثل عدوانا جديدا على المنطقة وتصعيدا للتوتر الإقليمي.

وأشار قاسم إلى أن إسرائيل تواصل دفع الخط الأصفر داخل القطاع بشكل يومي في إطار ما وصفه بسياسة التوسع الميداني المستمرة.

هذا وشهدت غزة موجة غارات إسرائيلية جديدة، وقعت بعد يومين فقط من تصويت مجلس الأمن، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، وفق مصادر طبية فلسطينية.

واعتبرت حركة حماس هذه الضربات الأعنف منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، مشيرة إلى مقتل مئات الفلسطينيين منذ ذلك الحين.

في حي تقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ما بعد الخط الأصفر في حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تواجه فيه الطواقم الطبية والدفاع المدني صعوبات كبيرة في انتشال الجثامين الوصول إلى المصابين في تلك المناطق والريبة منها.

