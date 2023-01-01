  1. الرئيسية
صحيفة عبرية: أذربيجان رفضت المشاركة بالقوة الدولية في غزة

الإثنين 24 نوفمبر 2025 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: أذربيجان رفضت المشاركة بالقوة الدولية في غزة



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن أذربيجان، بعثت برسالة للاحتلال، تكشف فيها عدولها عن فكرة إرسال قوات إلى قطاع غزة، بسبب "عدم الموافقة على المخاطرة بحياتهم" هناك.

ولفتت إلى أن الدول الأخرى، تتحدث عن المشاركة في إعادة الإعمار وحفظ السلام، وليس في ما يطلبه الاحتلال من نزع سلاح حماس والسلاح من قطاع غزة عموما.

وقال نتنياهو، في اجتماع الخميس الماضي، عن وجود اتفاق مبدئي بينه وبين ممثلي الرئيس ترامب، على أنه "في حال عدم وجود طرف آخر قادر على تفكيك حماس، وإذا لم تتطوع الحركة، فسيتم إسناد المهمة إلى إسرائيل".

وأضافت: "استمع نتنياهو وممثلو الجيش في المقر الدولي بكريات غات صراحةً من الممثلين الأمريكيين إلى التزامهم بتفكيك غزة، كما هو منصوص عليه في خطة ترامب".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت أن الولايات المتحدة ما تزال تواجه صعوبة في إيجاد دول تشارك في القوة الدولية في قطاع غزة رغم مرور قرابة شهر على الاتفاق على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفضت عدة دول، معظمها عربية، الطلب الأمريكي للتعاون، واحدة تلو الأخرى، خوفًا من مواجهة عسكرية مع حماس.

وأجرى مبعوثا الرئيس، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، خلف الكواليس، محادثات مع دول أخرى سعياً لحثها على إرسال قوات إلى غزة، بالإضافة إلى تمويل.

وأضافت الصحيفة أن إحدى هذه الدول، التي فوجئت بالطلب الأمريكي، هي سنغافورة حيث طلب الأمريكيون من الدولة الآسيوية إرسال ضباط إلى غزة، ولم تقرر بعد قبول الطلب، وهي تدرسه.

